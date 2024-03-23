Ratusan sekolah tingkat SD dan SMP di Muarojambi, mengikuti kegiatan "Gerakan Sekolah Mengaji", guna mengisi bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah.

Seperti yang dilakukan SDN 106, Muaro Sebapo. Sejak awal puasa Ramadhan ratusan pelajar sudah mulai membaca Alquran.

Meski berdurasi satu jam, mereka tetap antusias bertadarusan membaca setiap ayat Alquran setiap harinya yang didampingi guru pembimbingnya.

Reporter: Azhari Sultan

Produser: Reza Ramadhan

