Menteri Pertanian Amran Sulaiman prihatin melihat sawah terendam banjir di Kendal. Pasalnya padi yang terendam banjir sudah masuk masa panen.

Mentan langsung memerintahkan untuk mengirim 8 pompa air dan mesin kombi. Tidak hanya itu mentan juga menjamin harga gabah petani yang terendam banjir juga tinggi.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Bulog untuk penanganan masalah ini. Total bantuan yang diberikan ini senilai Rp10 miliar.

Reporter: Eddie Prayitno

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

