Lawan Vietnam di SUGBK, Sandy Walsh Berpeluang Jabat Ban Kapten Timnas Indonesia

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2024 16:00 WIB
Sandy Walsh berpeluang menjabat ban kapten Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024). Biasanya ban kapten melekat di lengan Asnawi Mangkualam.
 
Namun, pemain yang kini membela klub Thailand Porth FC ini harus absen karena akumulasi kartu. Sementara, Jordi Amat yang menjabat kapten kedua skuad Garuda juga absen karena cedera.
 
Muncul spekulasi kalau Sandy Walsh yang akan menjadi kapten lantaran menghadiri sesi konferensi pers.
 
