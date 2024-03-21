...

Jokowi Respon Keluhan UMKM yang Susah Dapat Modal KUR

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2024 22:15 WIB
Presiden Jokowi merespons keluhan sebagian masyarakat mengenai kesulitan akses modal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden menekankan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
 
Selain KUR, Presiden Jokowi mejleaskan ada berbagai pilihan lain dalam pembiayaan. Presiden menegaskan bahwa program-program tersebut dirancang untuk dapat diakses tanpa agunan memudahkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan dukungan modal.
 
Kontributor: Raka Dwi Novianto

(fru)

Berita Terkait

