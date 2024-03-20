...

Kolak Srikaya, Kuliner Legendaris Khas Sidoarjo yang Hanya Bisa Ditemui saat Ramadhan

Pramono Putra, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 17:30 WIB
A A A
Keberadaan kuliner kolak srikaya hingga kini masih dikenal masyarakat sebagai salah satu menu kuliner ramadhan khas Sidoarjo. Selain dikenal rasanya yang unik dan khas, kolak srikaya ini hanya ada pada bulan ramadhan dan dijual di kawasan kampung Kauman, Sidoarjo.
 
Lukman Prasetyo, warga kampung Kauman Sidoarjo yang saat ini menjadi satu-satunya produsen kolak srikaya. Meski namanya kolak srikaya, namun tidak ada buah atau rasa srikaya pada kolak ini.
 
Berbahan baku air santan, gula, telur, isian kolak srikaya ini hampir sama dengan kolak pada umumnya seperti kolang-kaling, pisang, dan roti.
 
Kolak srikaya ini menjadi kuliner legendaris karena sudah ada sejak 50 tahun silam. Harga jual kolak srikaya ini tergolong murah dengan harga Rp8.000 per porsinya.
 
Produser: Febry Rachadi
Reporter: Pramono

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini