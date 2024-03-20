Keberadaan kuliner kolak srikaya hingga kini masih dikenal masyarakat sebagai salah satu menu kuliner ramadhan khas Sidoarjo. Selain dikenal rasanya yang unik dan khas, kolak srikaya ini hanya ada pada bulan ramadhan dan dijual di kawasan kampung Kauman, Sidoarjo.

Lukman Prasetyo, warga kampung Kauman Sidoarjo yang saat ini menjadi satu-satunya produsen kolak srikaya. Meski namanya kolak srikaya, namun tidak ada buah atau rasa srikaya pada kolak ini.

Berbahan baku air santan, gula, telur, isian kolak srikaya ini hampir sama dengan kolak pada umumnya seperti kolang-kaling, pisang, dan roti.

Kolak srikaya ini menjadi kuliner legendaris karena sudah ada sejak 50 tahun silam. Harga jual kolak srikaya ini tergolong murah dengan harga Rp8.000 per porsinya.

Produser: Febry Rachadi

Reporter: Pramono

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News