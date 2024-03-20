Pipa minyak milik Pertamina Adera Field sudah 4 hari mengeluarkan semburan gas liar. Peristiwa terjadi di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan

Pertamina mengaku kebocoran terjadi akibat katub pengaman hilang dicuri. Semburan liar gas dari pipa yang bocor telah berhasil dipadamkan petugas.

Pasca kejadian kebocoran pipa, Pertamina melakukan drill evakusi sebagai antisipasi terhadap situasi darurat.

Kontributor: Berrie Brima

