Pipa minyak milik Pertamina Adera Field sudah 4 hari mengeluarkan semburan gas liar. Peristiwa terjadi di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan
Pertamina mengaku kebocoran terjadi akibat katub pengaman hilang dicuri. Semburan liar gas dari pipa yang bocor telah berhasil dipadamkan petugas.
Pasca kejadian kebocoran pipa, Pertamina melakukan drill evakusi sebagai antisipasi terhadap situasi darurat.
Kontributor: Berrie Brima
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow