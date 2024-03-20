...

Katub Pengaman Dicuri, Pipa Milik Pertamina Semburkan Gas di Sumsel

Berrie Brima, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 22:30 WIB
Pipa minyak milik Pertamina Adera Field sudah 4 hari mengeluarkan semburan gas liar. Peristiwa terjadi di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan
 
Pertamina mengaku kebocoran terjadi akibat katub pengaman hilang dicuri. Semburan liar gas dari pipa yang bocor telah berhasil dipadamkan petugas.
 
Pasca kejadian kebocoran pipa, Pertamina melakukan drill evakusi sebagai antisipasi terhadap situasi darurat.
 
