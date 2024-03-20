Jelang pengumuman hasil Pilpres oleh KPU RI, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kompak gunakan vespa berburu takjil di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). Anies-Cak Imin langsung menuju lapak pedagang sentra takjil Benhil dan menyapa warga yang sedang berburu takjil.

Setelah berburu takjil rencananya Anies-Cak Imin akan memenuhi undangan berbuka puasa bersama di kediaman mantan Wapres Jusuf Kalla.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

