...

Jelang Pengumuman KPU, Anies-Cak Imin Kompak Naik Vespa Berburu Takjil di Benhil

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 21:30 WIB
A A A
Jelang pengumuman hasil Pilpres oleh KPU RI, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kompak gunakan vespa berburu takjil di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). Anies-Cak Imin langsung menuju lapak pedagang sentra takjil Benhil dan menyapa warga yang sedang berburu takjil.
 
Setelah berburu takjil rencananya Anies-Cak Imin akan memenuhi undangan berbuka puasa bersama di kediaman mantan Wapres Jusuf Kalla.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini