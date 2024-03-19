...

Momen Mensos Tak Kuasa Tahan Tangis Dengar Cerita Lansia Hidup Sebatang Kara

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2024 21:23 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Risma Harini sempat menitikan air mata saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (19/3/2024) siang. Ia menangis saat mendengar kisah seorang lansia yang tak mendapat bantuan sosial (bansos).
 
Cerita itu, dituturkan oleh anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Ali Ridha. Ia menuturkan bahwa seorang lansia, Semi (90), hidup sebatang kara di Magetan, Jawa Tengah.
 
Atas dasar itu, Ridho mengaku sempat menyambangi kediaman Semi. Ia mengaku, mencari alamat rumah Semi dari berita.
 
Dengan suara bergetar, Ridho menceritakan kehidupan Semi yang kerap mengonsumsi rebusan tahu dan kacang panjang.
 
Ia mengaku dirinya sempat mendapat laporan adanya penyaluran bansos yang tak tepat sasaran. Ridho berkata, di sekitar rumah Semi ada warga yang dapat bansos.
 
Mendengar cerita Ridho, Risma pun tak kuasa menahan tangis. Kendati sempat menutup wajahnya, suara isak tangis kecil Risma tak bisa menutupi kesedihan itu.
 
Saat ditemui usai rapat, Risma berkata, ada banyak cerita seperti yang dialami Semi. Ia pun berharap, masyarakat dapat melapor bila ada warga yang hidup seperti Semi.
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

