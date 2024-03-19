...

Status Tanggap Darurat Banjir di Palangka Raya Diperpanjang Selam 3 Hari ke Depan

Ade Sata, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2024 10:00 WIB
Banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Palangka Raya, Kalteng masih berlangsung di sejumlah titik. Salah satunya di Kompleks Jalan Anoi Ujung, Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya, Selasa (19/3).
 
Akibatnya sebagian rumah warga masih terendam banjir hingga masuk ke dalam rumah. Pemkot Palangka Raya memutuskan memperjang status tanggap darurat banjir selama 3 hari.
 
Sejak tanggal 18 Maret 2024 hingga 20 Maret 2024 mendatang. Banjir yang menerjang ribuan rumah warga di 4 Kecamatan Palangka Raya ini sudah berlangsung lebih dari sepekan.
 
Kontributor: Ade Sata
Produser: Akira AW

