Achmad Supriyadi (40) dan anaknya (3) tewas tenggelam saat tengah memancing bersama. Keduanya tenggelam terseret aliran Kali Cirarab, Kabupaten Tangerang.

Diketahui peristiwa itu terjadi pada Sabtu (16/3), pukul 15.03 WIB. Awalnya anak Achmad Supriyadi terpeleset hingga terjatuh ke Kali Cirarab.

Ayah korban yang melihat anaknya tenggelam langsung berupaya menolong. Naasnya, Supriyadi justru ikut hilang terbawa aliran air di Kali Cirarab.

Reporter: Aimarani

Produser: Akira AW

(fru)

