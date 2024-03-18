...

Anak 3 Tahun Tewas Usai Tenggelam Bersama Ayah saat Ikut Mancing di Tangerang

Aimarani, Jurnalis · Senin 18 Maret 2024 09:30 WIB
Achmad Supriyadi (40) dan anaknya (3) tewas tenggelam saat tengah memancing bersama. Keduanya tenggelam terseret aliran Kali Cirarab, Kabupaten Tangerang.
 
Diketahui peristiwa itu terjadi pada Sabtu (16/3), pukul 15.03 WIB. Awalnya anak Achmad Supriyadi terpeleset hingga terjatuh ke Kali Cirarab.
 
Ayah korban yang melihat anaknya tenggelam langsung berupaya menolong. Naasnya, Supriyadi justru ikut hilang terbawa aliran air di Kali Cirarab.
 
Reporter: Aimarani
Produser: Akira AW

(fru)

