Banjir Jepara Semakin Tinggi, Petugas Gabungan Evakuasi Ribuan Warga

Alip Sutarto, Jurnalis · Senin 18 Maret 2024 08:30 WIB
Banjir yang melanda Desa Dorang, Nalumsari, Jepara, Jateng sejak tiga hari lalu semakin tinggi. Petugas kepolisian bersama TNI beserta relawan SAR membantu evakuasi warga untuk mengungsi.
 
Banjir di Desa Dorang  ini terjadi akibat luapan Sungai Serang Welahan Drainase. Melalui pantauan drone, banjir setinggi 1,5 meter mengepung permukiman penduduk di 12 RT Desa Dorang. Kondisi ini memaksa warga untuk mengungsi ke tempat sanak keluarga yang tak terdampak banjir.
 
Petugas kepolisian bersama TNI, BPBD, dan relawan SAR membantu evakuasi warga menggunakan perahu kano dan perahu karet.
 
Kontributor: Alip Sutarto
Produser: Akira AW

