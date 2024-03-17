Jumlah pendonor darah di Kantor PMI DKI Jakarta mengalami penurunan 50 persen, Minggu (17/3). Jika biasanya mencapai 300 orang per hari, selama Ramadhan hanya berkisar 150 orang per hari.

Meski mengalami penurunan, namun stok darah di PMI DKI Jakarta masih tercukupi. Kantor PMI DKI Jakarta akan membuka donor darah jelang buka puasa untuk menarik minat masyarakat.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News