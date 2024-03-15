Ramadhan merupakan bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Setiap umat Islam berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, salah satunya Menuntut Ilmu. Dalam Kultum Tausiyah ini Ustazah Khoirunnisa Fi Nurdin, S.Mat. menyampaikan bahwa menuntut Ilmu adalah kewajiban bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan. Keutamaan menuntut ilmu akan mendapatkan keberkahan di dunia, akhirat, maupun keduanya. Sahabat Ali RA berkata, ada 6 proses pencari ilmu yaitu Dzakain (Kecerdasan), Hirsin (Ketekunan), Istibarin (Kesabaran), Bulghotin (Bermodal),Irsyadu Ustadi (Petunjuk Guru), dan Tuluzamani (Waktu yang panjang). Seorang pencari ilmu di bulan Ramadhan mengharapkan keberkahan atas ilmu yang di dapatkan.

Producer :Vincentius Camar

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News