...

TAUSIYAH RAMADHAN Ustazah Khoirunnisa Fi Nurdin, S.Mat : Urgensi Menuntut Ilmu di Bulan Ramadhan

Vincentius Camar, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 05:00 WIB
A A A
Ramadhan merupakan bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Setiap umat Islam berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, salah satunya Menuntut Ilmu. Dalam Kultum Tausiyah ini Ustazah Khoirunnisa Fi Nurdin, S.Mat. menyampaikan bahwa  menuntut Ilmu adalah kewajiban bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan. Keutamaan menuntut ilmu akan mendapatkan keberkahan di dunia, akhirat, maupun keduanya. Sahabat Ali RA berkata, ada 6 proses pencari ilmu yaitu Dzakain (Kecerdasan), Hirsin (Ketekunan), Istibarin (Kesabaran), Bulghotin (Bermodal),Irsyadu Ustadi (Petunjuk Guru), dan Tuluzamani (Waktu yang panjang). Seorang pencari ilmu di bulan Ramadhan mengharapkan keberkahan  atas ilmu yang di dapatkan.
 
Producer :Vincentius Camar

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini