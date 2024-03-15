Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 01, Anies Baswedan mengapresiasi langkah pemerintah yang akan menerapkan Cuti Ayah bagi ASN yang istrinya melahirkan. Anies senang karena salah satu programnya yang sudah dilakukannya di DKI Jakarta dan sempat dikritik tersebut kini justru akan diterapkan oleh pemerintah.

Anies pun mengambil contoh kasus pilot dan kopilot pesawat Batik Air yang tertidur saat penerbangan karena kelelahan menemani istrinya yang baru melahirkan. Anies meyakini program tersebut dapat menciptakan keluarga yang bahagia tanpa khawatir kehilangan pekerjaan.

