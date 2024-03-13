Perajin kolang kaling di Kampung Rancawiru, Kabupaten Lebak, Banten mulai kebanjiran pesanan. Para pekerja yang merupakan warga sekitar terlihat mulai sibuk mengolah kolang kaling.

Bahan untuk kolang kaling tersebut didapat dari daerah sekitar Rangkasbitung, Lebak. Harga kolang kaling tersebut dijual berkisar Rp15.000 per kilogramnya.

Masyarakat sangat menikmati usaha ini karena bisa menambah penghasilan keluarga.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: Akira AW

