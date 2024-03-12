...

Dinkes Bangkalan Bantah Kasus Kepala Bayi Tertinggal dalam Rahim Malapraktik

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Selasa 12 Maret 2024 15:30 WIB
A A A
Malang nasib Mukarromah (25) seorang ibu asal Bangkalan, Jawa Timur. Bayinya meninggal dengan kondisi kepala tertinggal di rahim.
 
Berawal saat ia ke puskesmas minta rujukan melahirkan di RS. Namun bukannya diberi rujukan ia justru diminta bersalin di puskesmas.
 
Diketahui saat itu bayi Mukarromah dalam kondisi sungsang. Suami Mukarromah tidak terima dengan tindakan bidan di puskesmas. Ia pun sudah melaporkan dugaan malapraktik ke polisi.
 
Namun, kabar ini langsung mendapat konfirmasi bantahan dari Dinkes setempat. Mereka menyebut hal tersebut tidak benar adanya.
 
Kontributor: Taufik Syahrawi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini