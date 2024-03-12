Malang nasib Mukarromah (25) seorang ibu asal Bangkalan, Jawa Timur. Bayinya meninggal dengan kondisi kepala tertinggal di rahim.

Berawal saat ia ke puskesmas minta rujukan melahirkan di RS. Namun bukannya diberi rujukan ia justru diminta bersalin di puskesmas.

Diketahui saat itu bayi Mukarromah dalam kondisi sungsang. Suami Mukarromah tidak terima dengan tindakan bidan di puskesmas. Ia pun sudah melaporkan dugaan malapraktik ke polisi.

Namun, kabar ini langsung mendapat konfirmasi bantahan dari Dinkes setempat. Mereka menyebut hal tersebut tidak benar adanya.

Kontributor: Taufik Syahrawi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News