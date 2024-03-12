Dutch Art In Motion Team menggelar acara puncak kompetisi seni budaya yang diikuti mahasiswa dari sejumlah kampus nasional. Acara yang digelar di Kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Jawa Barat pada Jumat (8/3/2024) ini berlangsung meriah.

Workshop tersebut mengeksplorasi hubungan kebudayaan Indonesia - Belanda pada masa lalu, hari ini dan masa depan serta mengasesmen berbagai karya yang akhirnya ditampilkan pada acara puncak.

(fru)

