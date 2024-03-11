Umat Hindu di Jakarta menjalani catur Bratha Penyepian Empat Tantangan yakni amati geni yang berarti tidak menyalakan api atau lampu termasuk api nafsu yang dilakukan selama 24 jam

Amati Karya yang berarti tidak beraktivitas seperti biasanya, amati lelungan yang berarti tidak berpergian dan amati lelanguan yang berarti tidak mengadakan hiburan untuk bersenang-senang.

Sebelum menjalani larangan, umat Hindu terlebih dahulu menjalani Melasti dan Tawur Agung Kesanga yang dilakukan sehari sebelum Nyepi.

Kontributor: Rio Manik

