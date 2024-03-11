Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertamu di kediaman Butet Kartaredjasa di Bantul, Senin (11/03/2024). Agenda keduanya adalah makan siang bersama dengan Butet dan sejumlah seniman di Yogyakarta.

Dalam agenda makan siang ini, Butet menyajikan makanan tradisional dan sate-satean. Acara makan-makan itu diselingi dengan obrolan-obrolan kecil terkait situasi politik saat ini.

Salah satunya, Mahfud menyinggung soal pertemuannya dengan 16 tokoh masyarakat. Mahfud juga membeberkan soal rencana hak angket yang bakal diajukan.

Reporter: Trisna Purwoko

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

