Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertamu di kediaman Butet Kartaredjasa di Bantul, Senin (11/03/2024). Agenda keduanya adalah makan siang bersama dengan Butet dan sejumlah seniman di Yogyakarta.
Dalam agenda makan siang ini, Butet menyajikan makanan tradisional dan sate-satean. Acara makan-makan itu diselingi dengan obrolan-obrolan kecil terkait situasi politik saat ini.
Salah satunya, Mahfud menyinggung soal pertemuannya dengan 16 tokoh masyarakat. Mahfud juga membeberkan soal rencana hak angket yang bakal diajukan.
Reporter: Trisna Purwoko
Produser: Reza Ramadhan
