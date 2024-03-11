...

Ganjar dan Mahfud Sambangi Rumah Butet di Bantul, Sempat Bahas Situasi Politik

Trisna Purwoko, Jurnalis · Senin 11 Maret 2024 16:10 WIB
Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertamu di kediaman Butet Kartaredjasa di Bantul, Senin (11/03/2024). Agenda keduanya adalah makan siang bersama dengan Butet dan sejumlah seniman di Yogyakarta.
 
Dalam agenda makan siang ini, Butet menyajikan makanan tradisional dan sate-satean. Acara makan-makan itu diselingi dengan obrolan-obrolan kecil terkait situasi politik saat ini.
 
Salah satunya, Mahfud menyinggung soal pertemuannya dengan 16 tokoh masyarakat. Mahfud juga membeberkan soal rencana hak angket yang bakal diajukan. 
 
