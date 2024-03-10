...

Tim SAR Temukan Lokasi Jatuhnya Pesawat Smart Air

Usman Coddang, Jurnalis · Minggu 10 Maret 2024 12:31 WIB
Operasi pencarian pesawat kargo Smart Air menemui titik terang. Tim SAR gabungan telah menemukan puing-puing pesawat, Minggu (10/3). 
 
Berdasarkan pantuan udara, titik penemuan berada di daerah Binuang, Kalimantan Utara. Tim SAR gabungan juga menemukan adanya asap diduga api unggun di dekat lokasi penemuan puing pesawat.
 
Petugas menduga api unggun itu dibuat korban untuk memberikan tanda-tanda.
 
Kontributor: Usman Coddang 
Produser: Akira AW

(fru)

