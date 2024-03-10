Operasi pencarian pesawat kargo Smart Air menemui titik terang. Tim SAR gabungan telah menemukan puing-puing pesawat, Minggu (10/3).

Berdasarkan pantuan udara, titik penemuan berada di daerah Binuang, Kalimantan Utara. Tim SAR gabungan juga menemukan adanya asap diduga api unggun di dekat lokasi penemuan puing pesawat.

Petugas menduga api unggun itu dibuat korban untuk memberikan tanda-tanda.

Kontributor: Usman Coddang

Produser: Akira AW

(fru)

