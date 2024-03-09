Penyanyi Justin Timberlake akan merilis album terbarunya pada 15 Maret mendatang. Bahkan dirinya telah membagikan track list atau daftar judul lagu yang masuk dalam album terbarunya yang bertajuk Everything I Thought It Was.

Dalam salah satu track-nya, Justin Timberlake mengonfirmasi boyband N Sync bakal menyumbang satu lagu yang berjudul Paradise.

Paradise menjadi single kedua bagi N Sync, setelah boyband itu hiatus selama lebih dari 20 tahun. Adapun Better Place menjadi lagu soundtrack film Trolls Band Together yang dibintangi oleh Timberlake.

Selain lagu Paradise oleh N Sync, album Everything I Thought It Was milik Justin Timberlake juga terdiri dari 17 lagu lainnya.

Justin Timberlake juga menggandeng dua kolaborator lain untuk mengisi album barunya itu selain N Sync. Penyanyi asal Amerika Serikat ini juga berkolaborasi dengan penyanyi asal Nigeria, Fireboy DML untuk lagu berjudul Liar, serta Rapper Tobe Nwigwe untuk lagu Sanctified.

Sementara itu, N Sync akhirnya kembali bereuni setelah boyband itu hiatus lebih dari 20 tahun. Boyband yang dahulu melambungkan nama Justin Timberlake ini memutuskan rehat pada 2002.

Sebelum mengerjakan proyek album bersama Justin Timberlake, N Sync pertama kali bereuni secara publik saat muncul di panggung MTV VMA 2023. Saat itu, N Sync mendapat kesempatan membacakan kategori Best Pop yang dimenangkan oleh Taylor Swift.

Host: Nata Arman

(fru)

