...

Justin Timberlake Kembali Rilis Album

Nata Arman, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 15:00 WIB
A A A
Penyanyi Justin Timberlake akan merilis album terbarunya pada 15 Maret mendatang. Bahkan dirinya telah membagikan track list atau daftar judul lagu yang masuk dalam album terbarunya yang bertajuk Everything I Thought It Was.
 
Dalam salah satu track-nya, Justin Timberlake mengonfirmasi boyband N Sync bakal menyumbang satu lagu yang berjudul Paradise.
 
Paradise menjadi single kedua bagi N Sync, setelah boyband itu hiatus selama lebih dari 20 tahun. Adapun Better Place menjadi lagu soundtrack film Trolls Band Together yang dibintangi oleh Timberlake.
 
Selain lagu Paradise oleh N Sync, album Everything I Thought It Was milik Justin Timberlake juga terdiri dari 17 lagu lainnya.
 
Justin Timberlake juga menggandeng dua kolaborator lain untuk mengisi album barunya itu selain N Sync. Penyanyi asal Amerika Serikat ini juga berkolaborasi dengan penyanyi asal Nigeria, Fireboy DML untuk lagu berjudul Liar, serta Rapper Tobe Nwigwe untuk lagu Sanctified.
 
Sementara itu, N Sync akhirnya kembali bereuni setelah boyband itu hiatus lebih dari 20 tahun. Boyband yang dahulu melambungkan nama Justin Timberlake ini memutuskan rehat pada 2002.
 
Sebelum mengerjakan proyek album bersama Justin Timberlake, N Sync pertama kali bereuni secara publik saat muncul di panggung MTV VMA 2023. Saat itu, N Sync mendapat kesempatan membacakan kategori Best Pop yang dimenangkan oleh Taylor Swift.
 
Host: Nata Arman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini