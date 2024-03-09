Sepekan menjelang Ramadhan sejumlah harga bahan pokok di Yogyakarta meroket. Di Pasar Beringharjo harga komoditi sayur naik hingga 75%.

Cabai keriting merah dari Rp25 ribu menjadi Rp75 ribu per kg. Cabai rawit merah dari Rp35 ribu per kg menjadi Rp60 ribu per kg.

Rekor harga tertinggi dipegang jenis cabai merah besar yang dibanderol Rp100 ribu per kg dari harga normal Rp 50 ribu per kg. Kenaikan harga ini pun diperparah dari kelangkaan pasokan sayuran. Sekalipun pasokan datang terkadang mengalami penurunan kualitas.

Reporter: Galih Wisma

Produser: Reza Ramadha

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News