...

Jelang Ramadhan, Harga Cabai Merah di Yogyakarta Capai Rekor Rp100 Ribu

Galih Wisma, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 13:30 WIB
A A A
Sepekan menjelang Ramadhan sejumlah harga bahan pokok di Yogyakarta meroket. Di Pasar Beringharjo harga komoditi sayur naik hingga 75%. 
 
Cabai keriting merah dari Rp25 ribu menjadi Rp75 ribu per kg. Cabai rawit merah dari Rp35 ribu per kg menjadi Rp60 ribu per kg.
 
Rekor harga tertinggi dipegang jenis cabai merah besar yang dibanderol Rp100 ribu per kg dari harga normal Rp 50 ribu per kg. Kenaikan harga ini pun diperparah dari kelangkaan pasokan sayuran. Sekalipun pasokan datang terkadang mengalami penurunan kualitas.
 
Reporter: Galih Wisma 
Produser: Reza Ramadha

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini