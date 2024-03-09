...

Ratusan Umat Hindu Gelar Parade Ogoh-Ogoh di Tulang Bawang, Lampung

Ahmad Luthfi Rosyadi, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 22:00 WIB
Jelang Hari Raya Nyepi, ratusan umat hindu menggelar parade ogoh-ogoh di Lapangan Merdeka Desa Banjar Dewa, Tulang Bawang, Lampung. Berbagai jenis karakter ogoh ogoh yang berasal dari kisah pewayangan Bali berukuran raksasa diarak dengan diiringi musik gamelan khas Bali.
 
Parade yang diikuti 9 ogoh-ogoh dari 3 desa ini juga dimeriahkan dengan ogoh-ogoh mini yang dibawa oleh anak-anak sekolah dasar.
 
Ogoh-ogoh ini akan di bawa berkeliling ke sejumlah titik perbatasan desa pada hari Minggu (10/3/2024) besok sebelum dibakar saat umat Hindu akan melaksanakan Catur Brata Penyepian.
 
Kontributor: Ahmad Luthfi Rosyadi
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

