Jelang Hari Raya Nyepi, ratusan umat hindu menggelar parade ogoh-ogoh di Lapangan Merdeka Desa Banjar Dewa, Tulang Bawang, Lampung. Berbagai jenis karakter ogoh ogoh yang berasal dari kisah pewayangan Bali berukuran raksasa diarak dengan diiringi musik gamelan khas Bali.

Parade yang diikuti 9 ogoh-ogoh dari 3 desa ini juga dimeriahkan dengan ogoh-ogoh mini yang dibawa oleh anak-anak sekolah dasar.

Ogoh-ogoh ini akan di bawa berkeliling ke sejumlah titik perbatasan desa pada hari Minggu (10/3/2024) besok sebelum dibakar saat umat Hindu akan melaksanakan Catur Brata Penyepian.

Kontributor: Ahmad Luthfi Rosyadi

Produser: Kristo Suryokusumo



