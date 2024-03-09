Tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (9/3/2024) pagi.

Kedua kelompok warga saling serang menggunakan petasan, batu dan juga senjata tajam. Tawuran yang terjadi di tengah ruas jalan ini membuat takut pengendara yang melintas.

Tawuran juga menutup ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju Duren Sawit. Aksi tawuran ini akhirnya dibubarkan polisi yang tengah berpatroli.

Petugas juga melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan sempat menemukan senjata tajam yang diduga digunakan tawuran. Warga berharap aksi tawuran ini tak terulang lagi.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

