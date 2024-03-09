...

Kembali Terjadi, Tawuran Warga di Pasar Gembrong Gunakan Petasan hingga Senjata Tajam

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 09:00 WIB
A A A
Tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (9/3/2024) pagi.
 
Kedua kelompok warga saling serang menggunakan petasan, batu dan juga senjata tajam. Tawuran yang terjadi di tengah ruas jalan ini membuat takut pengendara yang melintas.
 
Tawuran juga menutup ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju Duren Sawit. Aksi tawuran ini akhirnya dibubarkan polisi yang tengah berpatroli.
 
Petugas juga melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan sempat menemukan senjata tajam yang diduga digunakan tawuran. Warga berharap aksi tawuran ini tak terulang lagi.
 
Reporter: Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini