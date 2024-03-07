Kepala Desa Wanakerta di Kabupaten Tangerang memecat 21 Ketua RT dan 6 Ketua RW. Pemecatan diduga dilakukan karena anak sang Kepala Desa kalah dalam pileg pada pemilu 2024. Sebelumnya Kepala Desa Wanakerta meminta para ketua RT dan ketua RW untuk mendukung anaknya.

Sementara, sang Kades telah memberikan sejumlah uang untuk diberikan kepada warga agar memilih anaknya. Para ketua RT dan RW rencananya akan bertemu Camat Sindang Jaya untuk membahas pemecatan sepihak tersebut.

Kontributor: Aimarani

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News