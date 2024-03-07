...

Puluhan Ketua RT dan RW Dipecat Usai Anak Kades Kalah Pileg di Tangerang

Aimarani, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 23:23 WIB
Kepala Desa Wanakerta di Kabupaten Tangerang memecat 21 Ketua RT dan 6 Ketua RW. Pemecatan diduga dilakukan karena anak sang Kepala Desa kalah dalam pileg pada pemilu 2024. Sebelumnya Kepala Desa Wanakerta meminta para ketua RT dan ketua RW untuk mendukung anaknya. 
 
Sementara, sang Kades telah memberikan sejumlah uang untuk diberikan kepada warga agar memilih anaknya. Para ketua RT dan RW rencananya akan bertemu Camat Sindang Jaya untuk membahas pemecatan sepihak tersebut.
 
Kontributor: Aimarani

(mhd)

