Pembangunan jalan menuju Bandara Singkawang, Kalbar dikebut, Kamis (7/3). Jalan ini nantinya menjadi akses utama menuju Bandara Singkawang.

Pintu masuk jalan ini berada di kawasan Pasir Panjang, Singkawang Selatan. Pemerintah menargetkan pembangunan jalan ini selesai pada awal April 2024.

Pemerintah saat ini juga masih menyelesaikan beberapa pembangunan di Bandara Singkawang. Seperti mempersiapkan fasilitas pendukung seperti listrik, air hingga fasilitas internet.

Kontributor: Rizki Kurnia

Produser: Akira AW

(fru)

