Isak Tangis Pecah saat Jenazah Pelawak Polo Srimulat Tiba di Madiun

Arif Wahyu Efendi, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 11:40 WIB
Jenazah Polo Srimulat tiba di kampung halamannya, Kamis (7/3). Tepatnya di Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Madiun, Jawa Timur.
 
Jenazah almarhum diantar langsung oleh putra sulungnya, Sebastian. Tiba di rumah duka, peti jenazah dibuka dan seketika isak tangis keluarga pecah.
 
Menurut adik ipar almarhum, Polo sempat keluar masuk rumah sakit karena penyakit paru. Sepekan lalu, almarhum Polo sempat ingin pulang ke Madiun dan pensiun dari dunia hiburan.
 
