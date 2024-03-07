Jenazah Polo Srimulat tiba di kampung halamannya, Kamis (7/3). Tepatnya di Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Madiun, Jawa Timur.

Jenazah almarhum diantar langsung oleh putra sulungnya, Sebastian. Tiba di rumah duka, peti jenazah dibuka dan seketika isak tangis keluarga pecah.

Menurut adik ipar almarhum, Polo sempat keluar masuk rumah sakit karena penyakit paru. Sepekan lalu, almarhum Polo sempat ingin pulang ke Madiun dan pensiun dari dunia hiburan.

Kontributor: Arif Wahyu Efendi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News