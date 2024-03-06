...

Gudang Bekas Tempat Penyimpanan Ikan di Jakarta Utara Terbakar

Rizki Falupi, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2024 09:30 WIB
Gudang seluas 1.000 meter bekas tempat penyimpanan ikan terbakar. Lokasi di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu (6/3) dini hari. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar membakar gudang. 
 
Petugas damkar yang berada di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya gudang tersebut. 
 
Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan usai menerjunkan 4 mobil damkar dan 20 personel. 
 
Reporter: Rizki Faluvi 
Produser: Akira AW

(fru)

