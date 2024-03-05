Pertunjukan sinar laser menghiasi langit Kota Tainan, Taiwan, pada Festival Lampion Taiwan 2024. Festival tahun ini digelar selama 16 hari, mulai 24 Februari hingga 10 Maret.

Dalam festival ini, lampion berbentuk Candi Borobudur dari Indonesia juga ikut ditampilkan. Lampion Candi Borobudur ini dikerjakan oleh 5 orang pekerja seni dari Taiwan selama sebulan.

Reporter: Abdi Budiansyah

(fru)

