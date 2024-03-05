...

Sempat Viral! Pelaku Mesum di Pelataran Masjid Serahkan Diri ke Kantor Satpol PP Parepare

Erwin Eka Pratama, Jurnalis · Selasa 05 Maret 2024 10:00 WIB
Inilah video viral aksi dua sejoli mesum di pelataran Masjid BJ Habibie, Parepare, Sulsel. Aksi itu sempat menjadi buah bibir masyarakat atas tingkah laku mereka yang tak senonoh. 
 
Pasca viral, kedua pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Kantor Satpol PP Kota Parepare. Pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan itu. 
 
Kedua pelaku akhirnya dipulangkan ke rumah masing-masing. 
 
Kontributor: Erwin Eka Pratama 
Produser: Akira AW

(fru)

