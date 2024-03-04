...

Banjir di Muarojambi Meluas, 3 Desa Terancam Terisolir

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Senin 04 Maret 2024 12:45 WIB
Meluasnya terjangan banjir Sungai Batanghari membuat tiga desa Kabupaten Muarojambi, Jambi terancam terisolir. Salah satu jalan utama di desa tersebut putus usai diterjang arus sungai. 
 
Dampaknya, ratusan warga di tiga desa tersebut sulit berarktivitas. Bahkan, warga harus menambah biaya tambahan bila ingin beraktivitas.
 
Mereka harus menyewa perahu untuk menyebrang jalan dan membayar parkir yang disediakan pemilik rumah.
 
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: Akira AW

