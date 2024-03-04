Sebuah mobil bermuatan lampu masuk ke saluran irigasi, Minggu (3/3). Lokasi di Desa M Sitiharjo, Tugumulyo, Musi Rawas, Sumatra Selatan. Dari lokasi kejadian terlihat dua tiang roboh akibat tertabrak mobil.

Peristiwa berawal saat mobil melaju dari Kota Lubuklinggau menuju Danau Air, Musi Rawas. Tiba di lokasi, mobil tersebut hilang kendali karena menghindari pemotor dan kucing.

Kejadian lakalantas tunggal ini pun membuat warga sekitar heboh dan menjadi tontonan. Tidak ada korban jiwa maupun luka, hanya saja pengemudi mengalami kerugian jutaan rupiah.

Selanjutnya mobil dievakuasi oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Tugumulyo.

Kontributor: Sudirman

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News