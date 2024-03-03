Game Ojol The Game yang tengah viral di media sosial. Game ini adalah simulasi menjadi pengemudi ojol, di mana pemain menjalankan tugas untuk mengantarkan penumpang dan makanan.

Pertama memulai gim ini pemain diberi pilihan dua operator ojol. Yakni Gojol dan Grep. Keduanya merupakan parodi dari dua operator ojol di Indonesia. Bahkan ojol Grep logonya mirip dengan Grab. Di gim ini pemain bisa membeli sejumlah item, termasuk sepeda motor yang dipakai untuk narik. Untuk awal pemain mempunyai sepeda motor supra bapak.

Selain itu, pemain juga bisa upgrade handphone yang dipakai untuk terima orderan. Item-item tersebut dapat dibeli menggunakan uang hasil narik. Di play store, Ojol The Game buatan developer game indie asal Indonesia, Codexplore, sudah diunduh lebih dari 5 juta. Adapun ratingnya nyaris sempurna 4,6 dengan 36 ribu ulasan.

