Sejumlah pemain dunia pernah bermain untuk Indonesia. Michael Essien pernah meraih kesuksesan yang luar biasa di Chelsea. Pemain asal Ghana tersebut juga pernah membela Real Madrid. Ia pernah menghabiskan waktunya bersama Persib Bandung pada musim 2017-2018 dengan bermain dalam 29 pertandingan dan mencetak 5 gol.

Berikutnya ada Peter Odemwingie. Pesepakbola Nigeria ini pernah bermain sebagai marquess player untuk Madura United pada 2017. Di Madura United, Odemwingie mencetak 15 gol dalam 24 laga yang dilakoninya.

Ketiga, ada Carlton Cole. Ia pernah tampil untuk beberapa tim besar Inggris, seperti Chelsea, Aston Villa, dan West Ham. Pada tahun 2017, Cole bermain untuk Bersib Bandung. Ia hanya bermain dalam 5 laga tanpa mencetak gol.

