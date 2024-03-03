...

Jajaran Mantan Pemain WNA yang Pernah Bermain di Liga Indonesia

Muhammad Fadli Rizal, Jurnalis · Minggu 03 Maret 2024 16:00 WIB
A A A
Sejumlah pemain dunia pernah bermain untuk Indonesia. Michael Essien pernah meraih kesuksesan yang luar biasa di Chelsea. Pemain asal Ghana tersebut juga pernah membela Real Madrid. Ia pernah menghabiskan waktunya bersama Persib Bandung pada musim 2017-2018 dengan bermain dalam 29 pertandingan dan mencetak 5 gol.
 
Berikutnya ada Peter Odemwingie. Pesepakbola Nigeria ini pernah bermain sebagai marquess player untuk Madura United pada 2017. Di Madura United, Odemwingie mencetak 15 gol dalam 24 laga yang dilakoninya.
 
Ketiga, ada Carlton Cole. Ia pernah tampil untuk beberapa tim besar Inggris, seperti Chelsea, Aston Villa, dan West Ham. Pada tahun 2017, Cole bermain untuk Bersib Bandung. Ia hanya bermain dalam 5 laga tanpa mencetak gol.
 
Produser: Muhammad Fadli Rizal

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini