61.000 Ribu Tiket Kereta Api Mudik Lebaran di Daop 2 Bandung Ludes Terjual

Ervan David, Jurnalis · Minggu 03 Maret 2024 10:00 WIB
PT KAI Daop 2 Bandung menyediakan 227.000 tiket perjalanan mudik lebaran. Dari total tersebut sebanyak 61.000 tiket ludes terjual, Minggu (3/3). Selain itu, PT KAI Daop 2 Bandung juga menyediakan 24 rangkaian KA setiap harinya. 
 
Menurut Humas Daop 2 Bandung, mayoritas perjalanan mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga saat ini, tiket perjalanan mudik lebaran menggunakan KA masih tersisa 166.000 tiket. 
 
Kontributor: Ervan David 
Produser: Akira AW

