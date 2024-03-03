PT KAI Daop 2 Bandung menyediakan 227.000 tiket perjalanan mudik lebaran. Dari total tersebut sebanyak 61.000 tiket ludes terjual, Minggu (3/3). Selain itu, PT KAI Daop 2 Bandung juga menyediakan 24 rangkaian KA setiap harinya.

Menurut Humas Daop 2 Bandung, mayoritas perjalanan mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga saat ini, tiket perjalanan mudik lebaran menggunakan KA masih tersisa 166.000 tiket.

