...

Sambut Hari Nyepi, Umat Hindu Boyolali Gelar Upacara Mendak Tirta

Tata Rahmanta, Jurnalis · Minggu 03 Maret 2024 19:00 WIB
A A A
Jelang Nyepi, ratusan umat Hindu di Boyolali menggelar Upacara Mendak Tirta, Minggu (3/3/2024). Upacara yakni pengambilan air suci di sumber mata air. Mereka berjalan kaki mengarak empat gunungan serta berbagai sesaji.
 
Mereka menempuh jarak sekitar 2 kilometer dari Pura Bhuana Suci Saraswati. Mendak Tirta ini sebagai wujud penyucian diri umat dan penyucian alam semesta selama pelaksanaan catur brata di hari Nyepi.
 
Upacara Mendak Tirta kemudian diikuti dengan upacara Mecaru. Yaitu ritual menjelang nyepi yang bertujuan agar umat Hindu dilindungi dari hal-hal negatif selama pelaksanaan rangkaian Nyepi.
 
Reporter : Tata Rahmanta
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini