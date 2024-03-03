Jelang Nyepi, ratusan umat Hindu di Boyolali menggelar Upacara Mendak Tirta, Minggu (3/3/2024). Upacara yakni pengambilan air suci di sumber mata air. Mereka berjalan kaki mengarak empat gunungan serta berbagai sesaji.

Mereka menempuh jarak sekitar 2 kilometer dari Pura Bhuana Suci Saraswati. Mendak Tirta ini sebagai wujud penyucian diri umat dan penyucian alam semesta selama pelaksanaan catur brata di hari Nyepi.

Upacara Mendak Tirta kemudian diikuti dengan upacara Mecaru. Yaitu ritual menjelang nyepi yang bertujuan agar umat Hindu dilindungi dari hal-hal negatif selama pelaksanaan rangkaian Nyepi.

Reporter : Tata Rahmanta

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

