Inilah video amatir warga saat merekam aksi dua sejoli yang diduga melakukan perbuatan mesum di pelataran Masjid BJ Habibie, Parepare. Aksi tak senonoh kedua pasangan muda mudi ini viral di media sosial. Warga pun menyayangkan aksi mesum yang dilakukan di depan masjid.

Setelah viral, Satpol PP pun akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akan mencari identitas kedua muda mudi yang ada dalam video.

Reporter : Erwin Eka Pratama

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

