Publik ramai memperbincangkan kenaikan perolehan suara PSI di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Banyak yang menilai, 'ledakan' suara PSI dan Gelora dinilai janggal lantaran data yang sudah masuk ke Sirekap sudah lebih dari 50 persen.

Komisioner KPU Idham Kholik mengatakan pihak KPU RI masih berfokus untuk menyelesaikan rekapitulasi suara nasional.

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

