Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu nasional 2024 masih terus dilakukan oleh pihak KPU. Memasuki hari kelima perhitungan suara KPU RI masih menyelesaikan pembahasan hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri.

Komisioner KPU Idham Kholik mengatakan pihak KPU RI sudah merampungkan hampir 90 persen rekapitulasi 128 PPLN dan diperkirakan esok hari seluruh PPLN akan diselesaikan rekapitulasinya secara menyeluruh.

Reporter : Dilami Aulia

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

