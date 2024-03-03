...

KPU Rampungkan 90% Rekapitulasi dari 128 PPLN

Dilami Aulia , Jurnalis · Minggu 03 Maret 2024 20:00 WIB
Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu nasional 2024 masih terus dilakukan oleh pihak KPU. Memasuki hari kelima perhitungan suara KPU RI masih menyelesaikan pembahasan hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri.
 
Komisioner KPU Idham Kholik mengatakan pihak KPU RI sudah merampungkan hampir 90 persen rekapitulasi 128 PPLN dan diperkirakan esok hari seluruh PPLN akan diselesaikan rekapitulasinya secara menyeluruh.
 
