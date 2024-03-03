Anggota PPK di Bangkalan nekat melaporkan Ketua PPK-nya sendiri ke Bawaslu. Anggota PPK tersebut menuding ada tindakan kecurangan sistematis. Diduga ia mengubah hasil perhitungan pleno rekapitulasi kecamatan.

Perubahan pun mencapai ribuan suara yang dimasukkan ke aplikasi Sirekap. Akibatnya sejumlah Caleg mendapat lonjakan suara.

Reporter : Taufik Syahrawi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

