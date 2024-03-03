Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan suara paling banyak di Canberra, Australia. Hal itu berdasarkan rapat pleno hasil rekapitulasi tingkat nasional yang digelar KPU.
Ganjar-Mahfud mengungguli pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di Canberra, Ganjar-Mahfud mendapatkan suara sebanyak 244. Sementara Anies-Muhaimin mendapatkan 200 dan Prabowo-Gibran mendapatkan suara 118.
Ganjar-Mahfud juga unggul telak di Chicago Amerika Serikat. Ganjar-Mahfud mendapatkan suara sebanyak 416. Kemenangan Ganjar-Mahfudi juga diperoleh di Helsinski, Finlandia.
Rekapitulasi ini akan terus dilaksanakan hingga 20 Maret 2024 mendatang.
Reporter : Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
