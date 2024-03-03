...

Hasil Rekapitulasi KPU, Ganjar-Mahfud Tertinggi di Canberrra, Chicago hingga Helsinski

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Minggu 03 Maret 2024 18:00 WIB
A A A
Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan suara paling banyak di Canberra, Australia. Hal itu berdasarkan rapat pleno hasil rekapitulasi tingkat nasional yang digelar KPU.
 
Ganjar-Mahfud mengungguli pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di Canberra, Ganjar-Mahfud mendapatkan suara sebanyak 244. Sementara Anies-Muhaimin mendapatkan 200 dan Prabowo-Gibran mendapatkan suara 118.
 
Ganjar-Mahfud juga unggul telak di Chicago Amerika Serikat. Ganjar-Mahfud mendapatkan suara sebanyak 416. Kemenangan Ganjar-Mahfudi juga diperoleh di Helsinski, Finlandia.
 
Rekapitulasi ini akan terus dilaksanakan hingga 20 Maret 2024 mendatang.
 
Reporter : Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini