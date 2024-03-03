Sepekan jelang memasuki bulan suci Ramadan, TPU Kemiri Rawamangun, Jakarta Timur dipadati peziarah. Peningkatan kunjungan sudah dimulai sejak pekan lalu dan kemungkinan puncaknya akan terjadi pada 9 Maret 2024

Terdapat 57 ribu jenazah yang bersemayam di TPU ini. Maka tak heran jika tiap akhir pekan selalu dipadati oleh pengunjung.

Reporter : Galuh Pandu

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

