Laporan Langsung dari TPU Kemiri Rawamangun, Warga Ramai Berziarah Jelang Ramadan

Galuh Pandu, Jurnalis · Minggu 03 Maret 2024 19:30 WIB
Sepekan jelang memasuki bulan suci Ramadan, TPU Kemiri Rawamangun, Jakarta Timur dipadati peziarah. Peningkatan kunjungan sudah dimulai sejak pekan lalu dan kemungkinan puncaknya akan terjadi pada 9 Maret 2024
 
Terdapat 57 ribu jenazah yang bersemayam di TPU ini. Maka tak heran jika tiap akhir pekan selalu dipadati oleh pengunjung.
 
Reporter : Galuh Pandu
Produser: Reza Ramadhan

