...

Aksi Kejar-Kejaran Polisi Tangkap Komplotan Jambret di Kelapa Gading

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Minggu 03 Maret 2024 16:30 WIB
A A A
Video dashboard mobil pengendara merekam aksi jambret di Jl Yos Sudarso, Kelapa Gading pada bulan Januari lalu. Pelaku menggunakan satu sepeda motor merampas telepon genggam dan kabur.
 
Polisi yang mendapatkan laporan dari korban langsung bergerak cepat. Setelah melakukan observasi sekitar sebulan polisi menemukan dua pelaku berada dipinggir Jl Yos Sudarso.
 
Pelaku yang mengetahui adanya polisi berusaha kabur namun berhasil ditangkap. 
 
Namun, ketika polisi meminta menunjukan barang bukti satu pelaku kembali kabur dan terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas pada kaki pelaku.
 
Reporter : Sofyan Firdaus
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini