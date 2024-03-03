Video dashboard mobil pengendara merekam aksi jambret di Jl Yos Sudarso, Kelapa Gading pada bulan Januari lalu. Pelaku menggunakan satu sepeda motor merampas telepon genggam dan kabur.

Polisi yang mendapatkan laporan dari korban langsung bergerak cepat. Setelah melakukan observasi sekitar sebulan polisi menemukan dua pelaku berada dipinggir Jl Yos Sudarso.

Pelaku yang mengetahui adanya polisi berusaha kabur namun berhasil ditangkap.

Namun, ketika polisi meminta menunjukan barang bukti satu pelaku kembali kabur dan terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas pada kaki pelaku.

Reporter : Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan

