Satu minggu jelang Ramadhan, aktivitas di Pasar Tanah Abang makin padat, Minggu (3/3). Masyarakat berlalu-lalang mencari kebutuhan di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung naik. Di Jalan KH Mas Mansyur, tepat di depan pasar Metro Tanah Abang lalu lintas terpantau padat.

Di trotoar jalan juga dipenuhi para pedagang kaki lima liar, seperti pedagang kopi dan gorengan. Para pejalan kaki pun tak menghiraukan jalannya terganggu oleh PKL yang mangkal di trotoar jalan.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News