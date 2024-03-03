Puluhan warga mengungsi di sejumlah lokasi akibat bencana tanah bergerak di Brebes, Jateng. Hingga Minggu (3/3) pagi, sedikitnya 70 warga Dukuh Limbangan, Desa Sridadi, Sirampog mengungsi.

Warga terpaksa mengungsi karena rumahnya nyaris ambruk pasca terjadinya pergerakan tanah. Adapun lokasi yang digunakan yakni Gedung BLK, Aula Ponpes dan sejumlah rumah warga yang aman.

Warga korban tanah bergerak juga mengeluhkan sejumlah penyakit seperti batuk, flu dan demam. Para pengungsi berharap pemerintah segera merelokasi rumah mereka ke tempat yang lebih aman.

Kontributor: Yunibar SP

Produser: Akira AW

