Dramatis! Petugas Damkar Evakuasi Kucing Tercebur ke Dalam Sumur Sedalam 5 Meter

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 03 Maret 2024 12:15 WIB
Beginilah detik-detik penyelamatan seekor kucing yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 5 meter. Lokasi di Jalan BB Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (3/3) dini hari.
 
Sebanyak lima personel damkar diterjunkan ke lokasi dengan persiapan matang. Satu petugas damkar diturunkan ke dalam sumur secara hati-hati dengan katrol.
 
Objek sumur yang sempit membuat petugas damkar menggunakan kipas angin agar udara dalam sumur dingin. Setelah setengah jam, kucing tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh para petugas damkar.  
 
Reporter: Rio Manik 
Produser: Akira AW

(fru)

