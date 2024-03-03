...

Kebakaran Hanguskan Rumah Limasan di Gunungkidul Yogyakarta

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Minggu 03 Maret 2024 10:31 WIB
A A A
Beginilah detik-detik kobaran api melalap satu unit rumah limasan, Minggu (3/3). Lokasi di Kalurahan Bulurejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. 
 
Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api namum tak membuahkan hasil. Petugas damkar yang tiba di lokasi mengaku kondisi rumah sudah terbakar ludes. 
 
Kebakaran berawal saat pemilik rumah tengah melaksanakan salat di rumah. Namun, tiba-tiba mendengar suara percikan api di dalam ruangan rumahnya.
 
Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta. Petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut penyebab kebakaran tersebut.
 
Kontributor: Kismaya Wibowo 
Produser: Akira AW

(fru)

