Rumah ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Sukabumi, Jabar dirusak orang tak dikenal. Lokasi di Kampung Selakaso, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Jabar, Sabtu (2/3) dini hari.

Kaca pintu dan jendela pecah hingga berserakan di lantai akibat dirusak pelaku. Saat kejadian hanya ada anak korban di rumah bahkan sempat melihat pelaku beraksi.

Hingga kini pelaku pengrusakan masih diburu Tim Buser Satreskrim Polres Sukabumi Kota.

Kontributor: Budi Setiawan

Produser: Akira AW

(fru)

