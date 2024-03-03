Viral aksi seorang pria dalam kondisi mabuk lakukan pemalakan terhadap sopir minibus di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Kejadian berawal saat pelaku membantu kendaraan korban keluar dari gang jalan. Usai membantu tanpa diminta korban, pelaku meminta sejumlah uang secara paksa.

Korban yang dalam kondisi terancam langsung memberi uang sebesar Rp20.000. Usai videonya viral, pelaku langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Makassar.

Kontributor: Syahrul Adyaksa

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News