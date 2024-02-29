Jalan raya Kelapa Gading masih terendam air, sejumlah pejalan kaki terpaksa menyewa delman untuk menerjang banjir, Kamis(29/2)sore. Jasa delman bervariasi tergantung jarak tempuh harganya mulai dari Rp25 ribu hingga Rp80 ribu.

Menurut warga adanya delman sangat membantu namun harga yang ditawarkan sekali jalan sangat mahal. Sementara pengemudi delman mengatakan bahwa tarif yang ditawarkan sesuai dengan jarak tempuh.

Kontributor: Sofyan Firdaus

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News